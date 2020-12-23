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وأكد ابن سعد أن قطاع الأعمال بالمنطقة يوثق شراكته الاستراتيجية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوصفه مكونا أصيلا يعكس الصورة الحضارية المشرفة عن المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، ويسهم بفعالية في استضافة ضيوف الرحمن من خلال قطاع الإيواء وسلاسل الإمداد والدعم اللوجستي والخدمي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة بمعايير جودة عالمية لاستقبال ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرص الاستثمارية في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بالمدينة، لقاء عقد في غرفة المدينة المنورة، حضره الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة ورئيس مجلس إدارة الغرفة منير بن سعد.وأكد ابن سعد أن قطاع الأعمال بالمنطقة يوثق شراكته الاستراتيجية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوصفه مكونا أصيلا يعكس الصورة الحضارية المشرفة عن المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، ويسهم بفعالية في استضافة ضيوف الرحمن من خلال قطاع الإيواء وسلاسل الإمداد والدعم اللوجستي والخدمي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة بمعايير جودة عالمية لاستقبال ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج.

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