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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 87 جولة نفذتها فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس، على محلات بيع الجوالات في محافظة جدة، لمتابعة مدى التزامها بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.
وأسفرت الحملة عن رصد 23 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها، فيما بلغ عدد المحلات الملتزمة بالتوطين 22 محلا، وبلغ عدد المحلات التي جرى إغلاقها خلال الحملة التفتيشية 13 محلا.وتأتي الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.
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