توطين 30% من المهن المحاسبية في القطاع الخاص مطلع ذي القعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للقرار مطلع ذي القعدة المقبل.

وقال الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر) «أصدرنا اليوم (أمس) قرارا بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حدا أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل».

وبحسب بيان صادر على موقع الوزارة أمس، يستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية، حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها.

وأوضح البيان أن القرار يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6.000 ريال لحملة البكالوريوس و4.500 ريال لحملة الدبلوم.

وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي، حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

يذكر أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

بدء التطبيق

1 ذو القعدة 1442

نسبة التوطين المطلوبة

عدد الوظائف المستهدفة

9800 فرصة وظيفية

المنشآت الخاضعة للتوطين

التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية

أبرز المهن المستهدفة

مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف

شروط التوطين:

حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين

6000 ريال حد أدنى لاحتساب أجر المحاسب السعودي لحملة البكالوريوس

4500 ريال حد أدنى لاحتساب أجر المحاسب السعودي لحملة الدبلوم

الدعم المقدم للمنشآت: