شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تنضم لـ «أبل» وتسعى للاستغناء عن رقائق «إنتل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سهم عملاق صناعة المعالجات وأشباه الموصلات «إنتل» بنسبة 6.3% يوم الجمعة بعد تقرير «بلومبيرج» بأن «مايكروسوفت» تخطط لتصميم رقائقها الخاصة لأجهزتها المحمولة والمكتبية وكذلك الخوادم.

واشتهرت إنتل بشراكة طويلة الأمد مع مايكروسوفت، باعتبارها الشركة المصنعة للمعالجات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ويندوز».

وفي السياق، قال فرانك شو، المتحدث باسم مايكروسوفت: «نظراً لأن وادي السيليكون ركيزة أساسية للتكنولوجيا، فإننا نواصل الاستثمار في قدراتنا الخاصة في مجالات مثل التصميم والتصنيع والأدوات، مع تعزيز وتقوية الشراكات مع مجموعة واسعة من مزودي الرقائق».

يأتي التقرير بعد شهر من بدء شركة «أبل» بيع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم معالج «إم1» M1 الخاص بها، بدلاً من رقائق «إنتل».

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