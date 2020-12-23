شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تعتزم زيادة حصتها في «ناين إلمز» إلى 40% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة داماك العقارية عن نتائج مجلس الإدارة الذي عقد الأربعاء 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتضمنت الموافقة على تعيين علي مال الله بنجاب عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.

وقالت الشركة في بيان لها لسوق دبي المالي إنه تمت الموافقة على زيادة حصة الشركة في رأس مال شركة «ناين إلمز ش كو لميتد» من 20% ملكية غير مباشرة إلى 40% ملكية إجمالية مباشرة وغير مباشرة.

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