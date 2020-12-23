شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد بدعم آمال اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ شجع المستثمرين تقرير يشير إلى إمكانية توقيع اتفاق تجارة في وقت لاحق من اليوم لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط مخاوف بشأن تمرير حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة طال انتظارها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن قال الكاتب السياسي روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن تراجع مع زيادة الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء وأثر ذلك على أسهم الشركات ذات التركيز العالمي المدرجة على المؤشر.

وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، إذ صعد 2.7 بالمئة بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.

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