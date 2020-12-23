تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب هبوط بقيمة 5 جنيهات صباحا، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة فى ظل اتجاه صعودى للسعر العالمى للذهب. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 698 جنيها. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 698 جنيها. عيار 21 سجل 815 جنيها. عيار 24 سجل 931 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء. سعر الدولار: 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو: 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.85 جنيه للشراء، و21.12 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.53 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.

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