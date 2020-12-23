شكرا لقرائتكم خبر عن GLC تزيل الستار عن اتجاهات الألوان لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة -دهانات GLC ، الستار عن إتجاهات الألوان للعام الجديد 2021، وذلك خلال مؤتمر اطلاق اتجاهات الألوان الذي نظمته الشركة بفندق الفورسيزون والتي تركز على 24 لونا جديدا.

وأوضحت الشركة، أن الألوان الجديدة لعام 2021 من تقديم 5 أفضل وأبرز المهندسين المعماريين والمصممين في مصر والمنطقة العربية وهم، المهندس هشام مهدي، المهندس محمد بدر، المهندسة شوشا كمال، المهندس محمد بديع والمهندس احمد فياض.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم ، أن إتجاهات وموضة الألوان للعام الجديد تقدم بطريقة ونمط مختلف وتعكس المتغيرات التي طرأت على مستوي العالم بيئيا واجتماعيا واقتصاديا كما أن اتجاهات الألوان الحديثة تحقق المعادلة الصعبة في الوقت الراهن حيث تراعي مختلف الأذواق وتعتمد على العلم والتكنولوجيا والإبداع بالإضافة إلى الإعتماد على مدخلات انتاج مصنعة طبقا لأفضل المواصفات والجودة العالمية لذلك قررت GLCان تعتمدعلى نهج وافكار جديدة عن طريق الاستعانة بالمصممين والمبدعين لإيجاد تصميم مختلف، يكون اللون بالفكرة هو الاساس وكانت النتائج مبهرة وفاقت توقعات الشركة وايضا المصممين انفسهم،

GLC و تغيير المفهوم التقليدي لعرض الألوان

GLC تخطت الشكل النمطي في تقديم اللون كمكمل، واخذت على عاتقها تغيير المفهوم التقليدي لعرض الألوان، ولم تكتفي بتقديم حلول شاملة للدهانات تلبي كل قطاعات السوق، وانما بتقديم نمط جديد يهدف الى وجود علامة فارقة في عالم الالوان ، خاصةً ان منتجاتها من الالوان تستخدم في صناعتها احدث التقنيات وافضل المواد، والتي أوجدت حالة من الثقة المتبادلة ما بين المستهلك، والشركة.

المؤتمر الاول لإتجاهات الالوان

مؤتمر إطلاق اتجاهات الألوان لعام 2021، هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يعزز من ترسيخ مكانة مصر علي المستوي الاقتصادي ويدعم رسالة الترويج لفرص الاستثمار والأعمال بمصر، خاصة بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجريئة التي شهدتها مصر منذ 6 سنوات ، ويعمل على اهمية وضع مصر فى مجال الموضة والألوان، وتأكيدا علي تقدير الدولة للإبداع والإبتكار لتكون مصر مؤهلة تماماً لتصبح مركزاً إقليميا للصناعة والموضة وبالطبع في مجال الألوان والدهانات.

خطط دهانات GLCتتماشى مع التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية

دهانات GLC، لديها تاريخ كبير من الإنجازات في السوق المصري حيث تتصدر قائمة شركات الدهانات الإنشائية، كما تسعي للحفاظ على صدارتها من خلال ضخ استثمارات جديدة في الصناعة وفي تطوير الأداء والمهارات وفي الأبحاث والتكنولوجيا لتحقق أهداف النمو وتلبية احتياجات الأسواق وتقديم الجديد والجيد دائمًا ، وتتماشى خططها مع التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية بأهمية الاستثمار فى الصعيد وقمت بتشييد أكبر مصنع دهانات في محافظة قنا جنوب مصر باستثمارات أكثر من 150مليون جنيه.

مشاركة GLC المبادرات الانسانية والاجتماعية

شاركت دهانات GLC فى العديد من المبادرات الرئاسية لصندوق تحيا مصر ضمن المشاركة المجتمعية للشركة و منها حملة «100 مليون صحة» لعلاج فيروس سي، «دكان الفرحة وفى ازمة كورونا» و اكبر قافله غذائيه وغيرها من المشروعات المجتمعية الرائعة ، كما قدمت الشركة مبادرة خاصة لدعم النقاشين خلال ازمة كورونا

دعم GLC للشباب الرياضة

قامت GLC برعاية شباب مصر الرياضيين فى مختلف الالعاب الجماهيرية والفردية ومنها رعاية النادى الاهلى وهو اكبر واهم نادي في القارة الافريقية وايضا رعاية منتحب مصر ورعاية سيف عيسي لاعب التايكوندو الذى تقف بجانبه الشركة استكمالاً للدور المجتمعى الذى تلعبه الشركة فى دعم المواهب الرياضية لرفع اسم مصر عالميا كما قامت بدعم اوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية .

مؤسسات التقييم تمنح GLC جوائز التميز والافضل

تتابع المؤسسات الحكومية والإعلامية ومؤسسات التقييم نجاحات الشركة وقامت بمنح الشركة جائزة BT 100 لعام 2018 كأفضل شركة من الشركات المؤثرة فى الاقتصاد المصري وفى عام 2019 افضل شركة دهانات انشائية في مصر .

مميزات دهانات GLC

دهانات GLC معروفة بتقديم كل ما هو جديد من منتجات تمثل إضافة للسوق المصرية، و كافة منتجاتها تتميز بالعديد من المواصفات الخاصة ومنها مقاومتها للمتغيرات الجوية وعدم تأثرها بتغيرات المناخ وتتواجد منتجات الشركة من خلال شبكة موزعين تضم أكثر من 2000 موزع وأكثر من 400 فرع ومركز تلوين بالإضافة إلى التعاون مع كبار المطورين العقاريين في الاعتماد علي منتجات GLC في المشروعات القومية في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها.

دور العاملين بدهانات GLC

دهانات GLC تملك فريق إداري وفنى متميز وهم الثروة الحقيقية للشركة والتى تجعلها تستمر في تحقيق رؤيتها لتصبح العلامة التجارية الأكبر والأكثر ثقة وتأثيرا والافضل ابداعا وابتكارا فى القطاع الصناعى .

دهانات GLC تتمنى لمصر وللشعب العريق

كل الخير والتقدم والنجاح فى عام 2021