شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.





إيقاف تداول 45 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 45 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المنصورة للدواجن، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، ليسيكو مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ارابيا انفستمنست هولدنج، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مستشفى النزهة الدولي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية لحليج الأقطان.





البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.51%، والعرب على 6.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 85.4 مليون جنيه، 468.9 ألف جنيه، 8.9 مليون جنيه، 942.7 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2128 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12881 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2933 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1060 نقطة.

وصعدت أسهم 126 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 300 ألف سهم، 218 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 119 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 65 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 13 ألف سهم، 876 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.





بي انفستمنتس قالت شركة بي انفستمنتس القابضة، إنه لم يتم توقيع الاتفاقية التهائية لتخارج من شركة توتال إيجيبت في حصتها البالغة 20%، وذلك نظراً لأن إدارة الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الأسهم، وما يتبعها من تفاصيل جاري حالياً التفاوض عليها مع المشتري.





أصول للوساطةقالت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إنه لا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم في البورصة.





ماريديفأرجعت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، سبب تضاعف خسائر الشركة بأكثر من 70 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقابل نفس الفترة من العام السابق إلى 3 أسباب وهي؛ أولاً خسائر تجاوزت 42 مليون دولار نتتيجة لتعطيل العمل في إحدى عقود الشركة بالهند بسبب فيروس كورونا مما أدى إلى مصاريف تشغيل أكثر من شهرين لوجود كامل العاملين على السفينة بلا إرادات وبدون عمل، ثانياً أكثر من 9 ملايين دولار مخصصات إضمحلال في قيمة العملاء، ثالثاً 18 مليون دولار مخصص إضمحلال أحد الأصول في شركة فالنتين مارين إهلاك للأصل الذي لم يتم احتسابه لأنه كان تحت الإنشاء، وذلك بناءً على تقييم المراجع الخارجي.





الحديد والصلبقرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، طرح مزايدة عامة عن طريق مظاريف مغلقة، وذلك لبيع أصناف خردة، وهي جرارات سكة حديد مخردة، وسيارات وهياكل سيارات خردة، ومعدات مخردة (لوادر- قلابات - كلاركات - أوناش - غيرها)، وأصناف خردة مختلفة وراكد من قطاع المخازن (مبارد مختلفة المقاسات).





مصر للزيوتأعلنت شركة مصر للزيوت والصابون، تسجل فائض قبل الضرائب بلغ 6.6 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 4.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 61.3% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر إلى 644.96 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 622.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.