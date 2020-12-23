شكرا لقرائتكم خبر عن البترول عن الاكتشاف الجديد بالصحراء الغربية: يدعم الاحتياطى البترولى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن إعلان شركة إينى الإيطالية عن اكتشاف بئر بترول جديد فى الصحراء الغربية تؤكد أن منطقة الصحراء الغربية لم تبح بأسرارها بعد، وأن نوعية الخام فيها عالية الجودة.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد: "كلما نزلنا إلى طبقات أعمق في الأرض يتضح لنا ثروات أكبر وأن الصحراء الغربية منطقة واعدة وكثرة الاستكشافات يحفز الشركات على زيادة حفر الآبار ويدعم الاحتياطى البترولى لمصر.