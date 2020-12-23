شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سبب انخفاض أسعار البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الأخيرة تراجعا كبيرا في أسعار البطاطس بل إن التجار بدأوا يشكون من عدم شرائها نظرا لزيادة المعروض في السوق المحلى حتى وصل سعرها لـ50 قرشا .





ما سبب انخفاض أسعار البطاطس لهذا السعر المتدني؟

من المتعارف عليه أن العرض والطلب هو السبب الرئيسي في تحديد سعر أي سلعة في السوق المفتوح، ونظرا لزيادة المعروض من البطاطس في السوق المحلى نتيجة لزيادة الإنتاج وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر، بالإضافة إلى دخول العروة الشتوية على المخزون من العروة الصيفية وهو ما تسبب في تضخم المعروض





ما هو حجم إنتاج مصر من البطاطس حسب اخر الاحصائيات؟ وفقا الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة فإن مصر تنتج أكثر من 5 ملايين طن سنويا من البطاطس.





ماذا عن التصدير للخارج؟

تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة والمنتجة للبطاطس حيث إنها تحتل المرتبة السادسة عالميا في تصدير البطاطس، كما أنها تتمتع بسمعة طيبة من حيث جودة المنتج المصري.





ما هو تأثير أزمة كورونا على سوق البطاطس؟

أثرت أزمة كورونا على صادرات مصر من البطاطس وهو ما أدى إلى زيادة المعروض محليا وبالتالي انخفاض أسعارها لأقل من جنيه واحد للكيلو.





ما هو دور التصنيع الغذائي لاستيعاب أزمة انخفاض أسعار البطاطس؟

يمثل التصنيع الغذائي عنصرا رئيسيا لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، حيث إن الدور الذي يقوم به هو تحويل المنتج الزراعى إلي منتج صناعي وهو ما يضاعف الأرباح على الدولة وعلى الفلاح.





ما هو تأثير الأزمة على الفلاح؟

بالطبع هو أكثر الحلقات تضررا نظرا لأن السعر المتدني لم يغطي تكاليف الإنتاج وبالتالي تعرض معظم المزارعين لخسائر كبيرة بعد أو صل سعر الطن لـ500 جنيها وهو ما لا يساوي تكلفة إخراجه من الأرض وتحميله على السيارات، والمخاوف الأكبر هي عزوف بعض المزارعين عن زراعة البطاطس العام القادم وهل سيؤثر ذلك على المعروض في السوق وارتفاع الأسعار.