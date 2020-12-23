شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى التفاؤل المتزايد بشأن لقاح "فايزر – بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.



وأعلنت شركة "فايزر" بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وعلى أثر ذلك، كشفت الحكومة الأمريكية عن طلبها شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر – بيونتك".



وتتواصل الجهود في مختلف دول العالم لاحتواء فيروس كورونا مع تجاوز عدد الإصابات 78 مليون حالة فيما توفي ما يقرب من 1.725 مليون شخص.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سجل نموا في قراءته الشهرية عن نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7787، وسجل أعلى سعر عند 0.7791 في حين سجل أقل سعر عند 0.7743.