شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 0.6 مليون برميل إلى 499.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.9 مليون برميل.



وتراجع مخزون البنزين بحوالي 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 2.3 مليون إلى 148.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 2.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.