شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يتحول نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 47.25 ويؤكد التحول نحو الارتفاع، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 49.40 الذي يمثّل الهدف الإيجابي الأول، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 47.25 والثبات دونه من جديد.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: النفط يتحول نحو الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.