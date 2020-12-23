شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. التجارة والصناعة تقرر وقف استيراد السيراميك والبورسلين 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 23-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ، تحصيل 4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في نوفمبر الماضي، وقرار التجارة والصناعة بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر ..وإعلان وزارة الإسكان مواعيد تسليم أراضى بيت الوطن في القاهرة الجديدة ..وغيرها من الاخبار ..

تحصيل 4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في نوفمبر الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

التخطيط: 255 مليون جنيه تكلفة مشروع مصنع تدوير القمامة بمدينة سندوب

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الدقهلية لمتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في ضوء جهود الوزارة نحو تعزيز المتابعات الميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية بكافة محافظات الجمهورية والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى 2020 / 2021.

السعودية تدعم القطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات ريال لمواجهة جائحة كورونا

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودى أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق - في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء - أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال

الضرائب: ندوات توعية مجانية لكبار ومتوسطى الممولين عن كيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا

أعلن "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 ، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الإتصال بالخط الساخن لمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة ممولي تلك المراكز على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا على المنظومة الجديدة بكل سهولة، وبدون أي عقبات.

تعرف على مواعيد تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" و"بيت الوطن"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" وأراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن" بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907 ) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

الإحصاء: 0.8% زيادة فى مساحة زمام الملكية الزراعية فى الفترة (2017/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2019 ومن أهم المؤشرات، بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.3 مليـون فــدان عـــام 2019 مقابل 10.2 مليـون فـدان عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪.

الذهب يتراجع 5 جنيهات فى مصر.. وعيار 21 يسجل 815 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، هبوط بقيمة 5 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة في ظل اتجاه صعودى للسعر العالمى للذهب.