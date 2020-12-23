شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصر تعلن عن خطة للتوسع فى خدمات "كريم اكسبريس" لتوصيل طلبات الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كريم، منصة الانترنت الرائدة فى الشرق الأوسط، عن خطتها للتوسع فى خدمة "كريم اكسبريس" في مصر، هي خدمة لنقل الأشياء أطلقتها شركة كريم عام 2018 وتتيحها لشركائها من المؤسسات والشركات المختلفة، حيث تستطيع الشركات استخدام أسطول "كريم" الضخم لتوفير خدمات نقل الأشياء أو التوصيل لعملائها، مما يسمح للشركات بالتركيز على عملياتها الأساسية والبيع بدلاً من تنظيم قطاع توصيل خاص بالشركة، تاركين مهمة التوصيل لشركة متخصصة مثل كريم اعتماداً على خبرتها الكبيرة في مجال النقل.

منذ إطلاق "كريم إكسبريس" في مصر، شهدت الخدمة منافسة قوية في السوق، إلا أن شركة كريم استطاعت اثبات ريادتها خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، واعتماد العملاء على المنصات الالكترونية لتلافى الازدحام والاختلاط، لتزدهر خدمة "كريم إكسبريس" وتنمو بشكل أسرع، خاصة بعد تعاقدها مع عملاء متنوعين أبرزهم ماكدونالدز، كنتاكي، بيتزا هت، أمازون، جوميا، تكا،كارفور، ألفا ماركت، والعديد من الشركات الكبرى.

في هذا السياق، قال هيثم عصام، المدير العام لشركة كريم مصر، أنه فى ظل أزمة كورونا شهد السوق تطور كبير في الخدمات الالكترونية، واتجهت نسبة كبيرة من المستهلكين لتلبية احتياجاتهم عن طريق منصات التسوق الالكترونية، وهو ما فتح الباب أمام قطاع جديد، وأدى الى زيادة مطرده في هذا القطاع، وهو ما انعكس على خدمة كريم اكسبريس.

وأضاف عصام أن الفترة القادمة ستشهد توسعات كبرى فى هذه الخدمة، من خلال إتاحة جزء أكبر من أسطول كريم لتلك الخدمة، والعمل أيضًا على ضم عملاء جدد من الشركات والكيانات، اعتمادًا على خبرة كريم الكبيرة في مجال النقل، لتصبح كريم هي الشريك الرسمي للشركات في خدمة النقل لأخر ميل -last mile delivery، و التى شهدت توسع كبير في خلال المرحلة الماضية إثر جائحة كورونا.



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