شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة المصرية يهنئ الخليج 365 بفوزه بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بالتهنئة لموقع الخليج 365 الإلكتروني المصري لفوزه بجائزة الصحافة الذكية من نادي دبي للصحافة.
قال الدكتور فريد، إن إدارة البورصة تؤمن بأهمية الشراكة مع كافة المؤسسات الصحفية لما تلعبه من دور هام في نقل وتسليط الضوء على حقيقة وتطورات الأوضاع في المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي ومعرفة المواطنين بأخر المستجدات.
وأضاف رئيس البورصة: "تسليط الاعلام الضوء على قصص النجاح في مختلف القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة يعزز من معدلات نشاطهم ويدفعهم لتوسيع قاعدة أعمالهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل وزيادة المعرض من السلع والخدمات، بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية".
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