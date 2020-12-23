شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهنئ ”الخليج 365” بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت هند فتحي المنسق الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادتها لفوز ”الخليج 365” بجائزة الصحافة الذكية من نادي دبي للصحافة كونه موقعاً إخبارياً إلكترونياً رائدا محلياً وكونه مصرياً يمثل الصحافة المصرية، فضلاً عن تميزه في تناول العديد من الموضوعات والتقارير والتحقيقات الصحفية بأسلوب صحفي محترف، مشيرة إلى تواجده عبر منصات ذكية أتاحت انتشاره في الأوساط العربية، وهذا يدل على مواكبة إدارته وفريق العمل لأهم المستجدات على الساحة الإعلامية مما يشبع رغبات القراء والمتابعين في معرفة وتداول المعلومات بشكل دقيق ومهني.

وأضافت فتحي أنها فخورة بكل الزملاء الصحفيين المصريين الذين فازوا بجائزة الصحافة العربية، واصفة إياهم بالتمتع بالاحترافية في زمن طغى عليه منصات التواصل الاجتماعي على كثير من وسائل الإعلام إلا أن الصحيفة والموقع ذو مصداقية بين القراء وسيبقى دوما منبراً لإعلام وتشكيل الرأي العام ووسيلة توعوية لاغنى عنها.

وقالت المنسق الإعلامي للهيئة الاقتصادية أن فوز الصحفيين المصريين اليوم بهذه الجائزة العربية هو تكريم لنا كصحفيين جميعاً في بلاط صاحبة الجلالة.

وأعربت هند فتحي عن امتنانها لدولة الإمارات الشقيق والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه للصحفيين العرب والمؤسسات الصحافية العربية.