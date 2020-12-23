شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتى قطر ومسقط.. وصعود باقى بورصات الخليج بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.46% رابحاً 40.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8720.67 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.23% رابحاً 30.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2511.46 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.64% رابحاً 32.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5142.319 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 740.153 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت والبحرين، فيما تراجعت بورصتي قطر ومسقط.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% رابحاً 40.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8720.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.82% خاسراً 612.60 نقطة ليغلق عند مستوى 21085.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 367.3 مليون سهم بقيمة 11.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.40%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.10%.

وقفز 136 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 10%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 9.46%، فيما تراجع 47 سهم على رأسها "باعظيم" بنسبة 5.07%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.28%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "ملاذ للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 444 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.23% رابحاً 30.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2511.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.9 مليون سهم محققة ما قيمته 195.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2700 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.23%، ثم قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.13%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.98%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.80%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.47%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.45%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.3 مليون ورقة بقيمة 39.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.63%.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.64% رابحاً 32.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5142.319 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 740.153 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 102.7 مليون سهم، بقيمة 408.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2465 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.51%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.78%.

وارتفع 20 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 28.16%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.31%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 4.4%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.03%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.58%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحاً 3.47 نقطة ليغل عند مستوى 1496.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 553.9 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين البنوك التجارية بنسبة نمو 7.02% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.66%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.06%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.78%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.90% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.42%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.64%، فيما تراجع سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة الإثمار القابضة بنسبة 0.64%، 5.33%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،لأول مرة بعد هبوط 3 جلسات متتالية، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 14.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 13.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6094.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 15.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4544.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 17.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4627.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بحتام التعاملات نحو 185.8 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7672 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.10%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.62%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10.70%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 8.18%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 17.73% يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 6.22%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.92%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسراً 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10504.16 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 221.8 مليون سهم بقيمة 370.9 مليون ريال عبر تنفيذ 6959 صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% خاسراً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3598.910 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.03 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 473 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.51%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.42%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.19%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.37%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.35%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 348.3 ألف ريال عماني.