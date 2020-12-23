شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.46% بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% رابحاً 40.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8720.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.82% خاسراً 612.60 نقطة ليغلق عند مستوى 21085.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 367.3 مليون سهم بقيمة 11.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.40%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.10%.

وقفز 136 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 10%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 9.46%، فيما تراجع 47 سهم على رأسها "باعظيم" بنسبة 5.07%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.28%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "ملاذ للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 444 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة نسيج العالمية التجارية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء.