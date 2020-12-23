تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.75 ريال سعودى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 23-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 الجنيه الإسترلينى بـ 5.04 ريال سعودي.

قالت شركة تشغيل الموانئ العالمية موانئ دبى العالمية اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحرى فى المياه العميقة بمنطقة ندايان بقيمة إجمالية 1.127 مليار دولار، وهو أكبر استثماراتها فى أفريقيا حتى الآن.

ومن المقرر أن تمول موانئ دبى العالمية-دكار، وهى مشروع مشترك بين مزود اللوجستيات الذى مقره دبى وهيئة ميناء دكار، وتصمم وتطور البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذى تبلغ مساحته 600 هكتار، الذى يبعد 50 كليومترا تقريبا عن الميناء الحالى.