تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.75 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 23-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 الجنيه الإسترلينى بـ 5.04 ريال سعودي.
قالت شركة تشغيل الموانئ العالمية موانئ دبى العالمية اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحرى فى المياه العميقة بمنطقة ندايان بقيمة إجمالية 1.127 مليار دولار، وهو أكبر استثماراتها فى أفريقيا حتى الآن.
ومن المقرر أن تمول موانئ دبى العالمية-دكار، وهى مشروع مشترك بين مزود اللوجستيات الذى مقره دبى وهيئة ميناء دكار، وتصمم وتطور البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذى تبلغ مساحته 600 هكتار، الذى يبعد 50 كليومترا تقريبا عن الميناء الحالى.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو = 4.57 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.جنيه إسترلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.92 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.84 ريال سعودي .
1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.56 ين ياباني.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 14.72 جنيه سودانى.دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 35.27 دينار جزائرى.دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.952 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.
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