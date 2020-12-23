شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاكتشاف النفطي الجديد بامتياز مليحة في 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم، عن اكتشاف نفط جديد، في امتياز مليحة، في الصحراء الغربية بمصر وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالاكتشاف الجديد، والتي كانت كالتالي:

1-تم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9 ، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South.

2- يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل.

3- البئر مصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري لتكوين علم البويب 3G.

4- تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.

5- بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11، بالتعاقب، واجه الأول 25 قدمًا من عمود الزيت والثاني 80 قدمًا ضمن تشكيل علم البويب 3G.

6- تشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، و واجه Arcadia 11 أيضًا 20 قدمًا من مدفوعات النفط في تشكيل علم البويب ثلاثي الأبعاد.

7-يضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.

8-يسمح تنفيذ إيني الناجح لاستراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية في الصحراء الغربية من خلال AGIBA ، وهو مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة.

9- تمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية Ieoc ، حصة 38% في امتياز مليحة بينما تمتلك شركة لوكويل 12 % Lukoil والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.