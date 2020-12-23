شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاكتشاف النفطي الجديد بامتياز مليحة في 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم، عن اكتشاف نفط جديد، في امتياز مليحة، في الصحراء الغربية بمصر وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالاكتشاف الجديد، والتي كانت كالتالي:
1-تم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9 ، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South.
2- يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل.
3- البئر مصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري لتكوين علم البويب 3G.
4- تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.
5- بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11، بالتعاقب، واجه الأول 25 قدمًا من عمود الزيت والثاني 80 قدمًا ضمن تشكيل علم البويب 3G.
6- تشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، و واجه Arcadia 11 أيضًا 20 قدمًا من مدفوعات النفط في تشكيل علم البويب ثلاثي الأبعاد.
7-يضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.
8-يسمح تنفيذ إيني الناجح لاستراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية في الصحراء الغربية من خلال AGIBA ، وهو مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة.
9- تمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية Ieoc ، حصة 38% في امتياز مليحة بينما تمتلك شركة لوكويل 12 % Lukoil والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن الاكتشاف النفطي الجديد بامتياز مليحة في 9 نقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.