شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي تُسدد تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل بقيمة 10.9 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن قيامها بسداد تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل لأحد البنوك الإسلامية المحلية بما يُعادل 10.94 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويتي، اليوم الأربعاء، بأن عملية السداد سينتج عنها انخفاض المديونيات، النقد والأرصدة لدى البنوك بقيمة 10.94 مليون دينار.

ونوهت الشركة إلى أنه لا يوجد تغيير في حدود التسهيلات الائتمانية، مُشيرة إلى أن معدل الدين لحقوق المساهمين بلغ قرابة 45.28%.

يُذكر أن الشركة حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، في نوفمبر الماضي، لإصدار سندات دين بقيمة لا تتجاوز 35 مليون دينار.

وجاءت الموافقة على إصدار سندات دين للطرح الخاص داخل دولة الكويت، وفقاً لأحكام الكتاب الـ11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بحسب بيان ساب للشركة على موقع السوق الكويتية.