شكرا لقرائتكم خبر عن الصالحية العقارية توقع اتفاقية صانع سوق مع ثروة للاستثمار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصالحية العقارية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة للاستثمار.
وأفادت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، بأن العمل بهذه الاتفاقية سيبدأ اعتباراً من أول يناير 2021.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 898.7 ألف دينار في الربع الثالث من العام 2020، مقارنةً بربح قدره 3.3 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 21.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بقيمة 11.5 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.
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