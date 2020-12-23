شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات عقب بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن زيادة التفاؤل بشأن فاعلية لقاح "فايزر".



وأعلنت شركة "فايزر" بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وعلى أثر ذلك، كشفت الحكومة الأمريكية عن طلبها شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر – بيونتك".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 803 آلاف في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر لمستوى 882 ألفاً.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 0.6%، وانخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% مقارنة بتوقعات بانخفاضه بنسبة 0.3% فقط، كما انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 207 نقاط) إلى 30223 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3703 نقاط، في حين تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 01% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 12795 نقطة.