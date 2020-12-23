شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع تزامناً مع انخفاض الدولار واستعداد الأسواق لعطلة الكريسماس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استعداد الأسواق للدخول في عطلة الكريسماس.



ويتلقى المعدن الصناعي دعما من بيانات تفيد بأن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا يمتلك فاعلية ضد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وعدة دول.



وفي سياق متصل، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" على أن السلالة الجديدة من كورونا قد تكون في الولايات المتحدة، كما أعلن أنه تلقى جرعة من لقاح "موديرنا"، في حين حصل الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" على جرعة من لقاح "فايزر بيونتك".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 3.55 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 3.56 دولار وأقل سعر عند 3.47 دولار.