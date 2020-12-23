الذهب يصعد مع هبوط الدولار بعد تهديد ترامب بعدم توقيع التحفيز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة مما أوقد شرارة انخفاض في الدولار.

وبحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1860.81 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1864.60 دولار للأوقية.

ارتفع المعدن حوالي 23 بالمئة منذ بداية العام ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ 2010 مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وقال برنارد داداه المحلل في ناتكسيس "حتى إذا امتنع دونالد ترامب عن توقيع القانون، من المتوقع على نطاق واسع أن يقره بايدن وبالتالي لا نتوقع أي مخاطر على الذهب في الوقت الراهن."

يُستخدم الذهب أداة للتحوط من التضخم، الناجم عن زيادة التدفقات النقدية على الاقتصاد، ويستفيد من تدني أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصته.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد تهديد ترامب بعدم توقيع قانون التعافي، مما زاد من إغراء الذهب للمستثمرين غير الأمريكيين.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.31 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 1007.39 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 2322.52 دولار للأوقية.