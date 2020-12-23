«إيني» تعلن عن اكتشافاً نفطياً جديداً في الصحراء الغربية بمصر

أعلنت شركة إيني الإيطالية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف جديد للنفط في امتياز مليحة في الصحراء الغربية بمصر.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني نشره موقع "مصراوي"، إن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية "أركاديا 9"، والمحفور في قاعدة أركاديا جنوب والتي تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي الذي يتم الإنتاج منه بالفعل.

وأضاف البيان أن الكشف الجديد يضيف 10 آلاف برميل من البترول يومياً إلى إجمالي إنتاج الشركة في الصحراء الغربية في مصر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميا.

وتابعت أنه بعد الاكتشاف تم حفر بئرين للتطوير أركاديا 10 وأركاديا 11، وفقا للبيان.

وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية "أيوك" حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي في البلاد بمجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.