شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المواطن الأمريكي أسوأ من التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر تشرين الثاني /نوفمبر منخفضا بمقدار 0.4% ، أسوأ من متوسط توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.3% المعدلة من ارتفاع بمقدار 0.5% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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