شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعة بمقدار 0.9%، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.6% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.8%.

كما صدرت طلبيات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.4% ، أقل قليلا من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.9%.