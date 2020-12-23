شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 19 كانون الأول/ديسمبر بمقدار 0.803 مليون ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.882 مليون ، أفضل من القراءة السابقة 0.885 مليون ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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