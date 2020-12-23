شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد هبوطها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية لأدنى مستوى فى أسبوع، بعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع السادس على التوالي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 47.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.78$، وسجل أدني مستوي عند 46.18$ الأدنى فى أسبوع ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 50.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 49.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 49.22$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 49.29$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 52.46$ للبرميل.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي ،بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة وبعض الدول فى أنحاء العالم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 كانون الأول/ديسمبر، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 402 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 أيلول/سبتمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الأسبق بحوالي 100 ألف برميل ،فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا.