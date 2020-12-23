شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل عمليات تصحيح ،بجانب تباطؤ الطلب مجددا على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.34 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.65 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.66 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 91.02 نقطة ،مع اتجاه المستثمرين لشراء العملة الأمريكية فى ظل حالة التوتر التي سيطرت على أسواق العملات العالمية.

أعادت فرنسا فتح حدودها مرة أخرى مع المملكة المتحدة، مع وضع شرط تجاوز اختبار فيروس كورونا حتى يتمكن الركاب من دخول البلاد، وكانت الحكومة الفرنسية قد حظرت دخول المسافرين القادمين من بريطانيا خوفا من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ذكرت بعض التقارير إن هناك تقدما فى محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ،وأن اليوم الأربعاء قد يشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

مرر الكونغرس الأمريكي مساعدات مالية بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ،بعد شهور من المفاوضات بين المشرعين الأمريكيين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

أبقت تلك التطورات على معنويات الأسواق فى المنطقة الإيجابية ،الأمر الذي ينعكس حاليا بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، تصدر بكثافة قبل انطلاق موسم عطلات أعياد الميلاد خلال الأيام المقبلة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.882 مليون فى الأسبوع المنتهي 19 كانون الأول/ديسمبر من 0.885 مليون الأسبوع الأسبق.

وتصدر بنفس التوقيت ، طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 1.3% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 1.3% الشهر السابق.

ويصدر أيضا ، مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع انخفاض بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.5% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 0.3% من انخفاض بنسبة 0.7% الشهر السابق.