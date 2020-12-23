شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “السوق المالية”: إحالة (11) مشتبه به إلى النيابة العامة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 4:27 مساءً, 23 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بإحالة عدد (11) مشتبه به إلى النيابة العامة في شأن الاشتباه في مخالفتهم المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداولهم أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

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