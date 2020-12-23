شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف زائر لمعرضي «المفروشات 360» و«ترندز 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نجح معرضا «المفروشات 360»، و«ترندز 2020»، اللذان اختتمت فعالياتهما في مركز إكسبو الشارقة مؤخراً في تعزيز مكانتهما كأحد أهم الأحداث التجارية المتخصصة في مجال الأثاث والمفروشات والأزياء العصرية، ومنتجات العطور ومستحضرات التجميل، مع تمكنهما من استقطاب أكثر من 12 ألف زائر على مدار 6 أيام، فضلاً عن مشاركة أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية. وقدم الحدث لسكان إمارة الشارقة وزوارها تجربة تسوق فريدة من نوعها، بما تضمنه من تخفيضات كبرى وصلت إلى أكثر من 75% على باقة واسعة من أحدث وأرقى المفروشات ومنتجات الأثاث المنزلي العصري، وتقنيات المنازل الذكية، والمنتجات عالية الجودة، وأدوات المطبخ، والأجهزة المنزلية الحديثة، ومعدات وأدوات الحدائق، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأفضل المنسوجات والأقمشة والأحذية، وأحدث تصميمات حقائب اليد والاكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة، وأشهر منتجات العطور ومستحضرات التجميل.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرضان، على كافة الأصعدة سواء من حيث عدد الزوار والمشاركة المتميزة والكبيرة من الشركات العارضة، أو على صعيد التمكن من تحقيق مستهدفاتهما المتمثلة في توفير منصة تسوق متكاملة لمستلزمات الأثاث المنزلي وكافة منتجات الأزياء العصرية، التي ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة بإمارة الشارقة، من خلال تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وزيادة حركة المبيعات والشراء.

ولفت المدفع، إلى أن مركز إكسبو الشارقة يحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن تحقيق جودة عالية في التنظيم ووفقاً لأرقى المواصفات، بما يسهم في إنجاح كافة الفعاليات التي يستضيفها، ويحقق تطلعات العارضين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من استراتيجية المركز الرامية إلى الارتقاء بصناعة المعارض وتطويرها وتعزيز تنافسيتها، بما يؤكد مكانة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.