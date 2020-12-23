شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر»: إنجاز تمويل مشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية في أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»عن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية، أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في أوزبكستان.

وخلال مراسم افتراضية، جرى توقيع اتفاقيات القروض والضمانات لتمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، وشهدها ممثلون عن شركة «مصدر» ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال شكراتفافايف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي: «سيسهم هذا المشروع المهم في دعم قطاع مشاريع الطاقة المستقلة في أوزبكستان، وسيمكننا من زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة».

وأكد فافايف أنه من خلال فتح أسواق جديدة للاستثمار الخاص، سنتمكن من تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في دعم الشبكة الرئيسية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بأن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع «نور نافوي» للطاقة الشمسية، يعتبر خطوة مهمة تدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أوزبكستان.

وقال الرمحي: ساهمت «مصدر» في نشر مشاريع الطاقة المتجددة وعززت الابتكار في التقنيات النظيفة في أكثر من 30 دولة حول العالم، ونحن ملتزمون بدعم أهداف أوزبكستان في التحوّل نحو الطاقة النظيفة. وسيشكل هذا المشروع مثالاً يحتذى لتحقيق خطط التحوّل في قطاع الطاقة ودفع جهود التعافي المستدام في البلاد.

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