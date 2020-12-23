شكرا لقرائتكم خبر عن مجتمع رواد الأعمال في دبي يناقش مبادرات دعم 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، الحلقة النقاشية الأخيرة ضمن سلسلة فعالياتها لعام 2020، والتي شهدت حضور شركات رائدة من مجتمع رواد الأعمال في دبي، حيث تم خلالها مناقشة مجموعة من الخطط والمبادرات لدعم نمو الشركات الناشئة خلال عام 2021.

أقيمت هذه الفعالية الافتراضية، تحت شعار «التوجهات المستقبلية لريادة الأعمال في دبي»، بحضور ممثلين عن «فينتك هايف- مركز دبي المالي العالمي» و«إن5» و«مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون»، و«إكسبو لايف» برنامج الابتكار والشراكة الذي أطلقه (إكسبو 2020 دبي)، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و«ستيب كونفرنس» و«بي. إن. سي للنشر» و«سي3» و«ليتسوورك» و«ذا كوو دبي».

وأكد المشاركون خلال جلسة العصف الذهني اهتمامهم الكبير واستعدادهم لتنسيق الجهود بهدف زيادة حجم الفائدة والميزات الإيجابية بالنسبة لمجتمع الشركات الناشئة في دبي، والعمل على تحديد أنشطة تجارية وفرص استثمارية جديدة. كما تم خلال الجلسة تحديد العديد من الجولات الترويجية الدولية والمعارض والمؤتمرات (الافتراضية والتقليدية)، باعتبارها المنصات الأكثر فاعلية لاستقطاب الشركات العالمية الناشئة إلى دبي.

وأكد المشاركون الفوائد بعيدة الأمد التي تقدم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم الدعم الاقتصادي وغيرها من الإجراءات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال، والتي أقرتها كل من دبي ودولة الإمارات، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على واقع ريادة الأعمال في دبي.

وأشار المشاركون إلى التحولات الإيجابية التي شهدتها حاضنات ومسرعات الأعمال في دبي خلال هذا العام، بما في ذلك قدرة الشركات الناشئة على الحصول على تمويل إضافي، وبالتالي الحفاظ على مرونتها في وجه التحديات الجديدة.

من جهة أخرى، تم إطلاع المشاركين على الخدمات والفوائد الرئيسية المتاحة لأعضاء«دبي للمشاريع الناشئة»، وعلى دور المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي المنتشرة حول العالم، وكذلك الفعاليات الكبرى والنشاطات التي تنظمها الغرفة، والتي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة فرصة الاستفادة منها.

وأشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي خلال حديثه مع المشاركين في الجلسة، إلى أهم إنجازات«دبي للمشاريع الناشئة»خلال عام 2020، والتي كان من أبرزها التعاون المثمر مع شركاء مجتمع رواد الأعمال على مدار العام، الأمر الذي أتاح تقديم الخدمات لشبكة أوسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات.

وأوضح عتيق أن دبي للمشاريع الناشئة نظمت 48 فعالية افتراضية خلال عام 2020، استفاد منها أكثر من 2,100 رائد أعمال قائلاً: إن البرامج والمبادرات والفعاليات والأنشطة الجديدة التي تم إطلاقها هدفت إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات الناشئة في دبي، والتي كان عليها التعامل مع التحديات والفرص الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث تم توفير المعلومات والإجابة عن جميع الاستفسارات التي تمكنهم من الدخول إلى سوق دبي.

وأضاف: إن غرفة دبي لاحظت نمواً وفق معدلات ثابتة في عدد الاستفسارات القادمة من الشركات العالمية الناشئة، والتي أبدت اهتماماً بسوق دبي في عام 2020، الأمر الذي يعزز جاذبية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للابتكار. وستلعب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في دعم عملية التحول التي تشهدها دبي نحو بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في مرحلة ما بعد كوفيد - 19، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة في مجال التقنيات المتقدمة، والحلول المتطورة التي تقدمها إلى السوق المحلية.