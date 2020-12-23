شكرا لقرائتكم خبر عن «تلجرام» يعلن إطلاق خدمات مدفوعة في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ.ف.ب»

أعلن تطبيق «تلجرام» المشفّر للمراسلة، إطلاق خدمات مدفوعة اعتباراً من عام 2021 لتمويل نموه، وفق ما أفاد به أحد مؤسسيه الروس. وكتب بافيل دوروف في قناته على التطبيق أن «تلجرام سيبدأ بتحقيق مداخيل اعتباراً من العام المقبل»، من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات. وأكد أن ذلك سيحصل «بطريقة غير تطفلية»، وأن «معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغير».

وسيحصل جمع الأموال عبر إدخال خدمات مدفوعة لـ«مستخدمين يستفيدون من ميزات» على غرار الشركات التي تستخدم «تلجرام» لأغراض مهنية. وأشار دوروف، إلى أن بعض قنوات «تلجرام» التي لديها ملايين المتابعين، تضع أصلاً إعلانات.

ويرغب تطبيق «تلجرام» في إنشاء منصته الخاصة للإعلانات على أن يتم فرض رسم على الذين يديرون هذه القنوات.

وأكد دوروف أن «كافة الميزات المجانية حالياً ستبقى كذلك»، وأن خدمة المراسلة ستبقى من دون إعلانات. ويقارب عدد مستخدمي «تلجرام» النشطين 500 مليون.

وأضاف دوروف أن المجموعة «تحتاج إلى ما لا يقل عن مئات ملايين الدولارات سنوياً للاستمرار»، مشيراً إلى أنها دفعت حتى الآن من حسابها الخاص، معظم نفقات الشركة. وجنى دوروف ثروة بعد إنشائه «فكونتاكتي» موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا، قبل أن يستبعده شركاؤه بحسب قوله، للسماح للسلطات الروسية بالسيطرة على الموقع.

وتابع دوروف: «مع نموه الحالي، تلجرام على الطريق الصحيح للوصول إلى مليارات المستخدمين ويحتاج إلى تمويل مناسب».

ورفض فكرة بيع الشركة «على غرار مؤسسي واتس أب» وهو تطبيق المراسلة المنافس الذي ينتقده كثيراً دوروف، وأشار مرات عدة إلى ثغرات أمنية فيه. وفي أيار/مايو، أعلن تطبيق «تلجرام» إنهاء مشروعه الطموح لإنشاء عملة افتراضية ونظام دفع بعد تجاذب طويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وجمع «تلجرام» مبلغاً قياسياً بلغ 1,7 مليار دولار من مئتي مستثمر خاص، خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة.

ولجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى القضاء، بدافع أن «تلجرام» لم يسجل عرضه وشروطه لدى الهيئة.