شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يصمم حزمة مبادرات لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على تصميم حزمة جديدة من المبادرات الخاصة بعام 2021، وذلك في إطار استشراف الفرص المستقبلية الواعدة لاقتصاد ما بعد كوفيد-19 واستكمالاً للنجـاحات التي حققتهـا المبادرات التي أطلقهـا خلال العام 2020. جاء ذلك فـي اجتماع مجلس إدارة المركز الأخير لسنة 2020 والذي تم خلاله اعتماد خطة عمل المركز لسنة 2021.

وتستهدف مبادرات المركز لعام 2021 ترسيخ جاذبية البيئة الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز دور الاقتصاد الإسلامي العالمي بشكل عام، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، ويؤكد مكانة دبي، عاصمة رائدة للاقتصاد الإسلامي.

سلطان المنصوري: دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تصنع التحولات

قال سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: الاقتصاد الإسلامي بات ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي، وهذا يثبت الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، خصوصاً في ظل الظروف التي نجمت عن وباء كورونا وتأثيره في اقتصادات العالم، والتوقعات بشأن عام 2021، وقدرة اقتصادات العالم على التعافي.

وأضاف: لقد أثبتت نجاحات مبادرات الاقتصاد الإسلامي أنه يعد محركاً قوياً للاقتصاد الوطني، كما أن دبي - التي تعد عاصمة رائدة للاقتصاد الإسلامي في العالم - تمتلك فرصة كبيرة جداً لصناعة تغيرات إيجابية خلال العام المقبل، مع بدء خروج العالم من تأثيرات الوباء، وحاجة دوله إلى البنى الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة والآمنة التي توفرها دبي بطبيعة الحال، حيث نحن جميعاً أمام مسؤولية الاستفادة من هذا المناخ، بما يعزز رؤية الدولة، ويوفر أيضاً بيئة جاذبة لرؤوس الأموال في العالم.

عيسى كاظم: يولد الفرص وشريك مؤثر في مرحلة ما بعد كورونا

قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: لقد أثبت الاقتصاد الإسلامي حيويته وقدرته الكبيرة وتأثيره الملموس في نمو اقتصادات العالم، كما أن دبي - التي تعد عاصمة الاقتصاد الإسلامي - قدمت نموذجاً مبكراً من حيث قراءة التحولات، وضرورة التركيز على الاقتصاد الإسلامي.

ولفت كاظم إلى أن أسبقية دبي في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي تؤكد دقة رؤية الدولة والقيادة وصوابية استشرافهما للمستقبل وتحولاته، مضيفاً: ليس أدل على ذلك من نجاح مبادرات الاقتصاد الإسلامي، وتأثيرها الإيجابي في اقتصاد دبي والدولة.

وأكد أن المستقبل بالنسبة للاقتصاد الإسلامي يبدو واعداً، داعياً إلى «ضرورة التركيز على ابتكار المبادرات التي تلتقط الفرص التي يولدها هذا الاقتصاد، خصوصا، مع بدء صياغة تحولات لاقتصاد جديد في العالم بعد جائحة كورونا، وحاجة العالم إلى الحيوية، من أجل استرداد نشاطه، وفتح الآفاق أمام فرص جديدة، وستكون دبي الأكثر قدرة على المشاركة فيها، حيث إن الاقتصاد الإسلامي سيكون شريكاً أساسياً في مرحلة ما بعد كورونا».

عبدالله العور: دبي البيئة الجاذبة الأولى للاقتصاد الإسلامي

قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: نجاح مبادرات الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها المركز مطلع العام 2020 وفي خضم الاستجابة السريعة للتداعيات العالمية لجائحة كوفيد-19 تثبت أن الاقتصاد الإسلامي اليوم شريك فاعل في اقتصاد الإمارة والدولة، ثم المنطقة والعالم.

وشدد العور على أن دبي استطاعت أن توفر لهذا الاقتصاد كل البنى التي يحتاج اليها، بما يجعلها محطة الجذب والاستقطاب الأولى في العالم لكل النشاطات والمبادرات والمشاريع الهادفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي، ضمن رؤية يتطلع إليها العالم اليوم، خصوصاً، بعد أن تمكن الاقتصاد الإسلامي من التكيف مع التغيرات التي طرأت على اقتصادات العالم، بسبب ظروف الوباء.

وكان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021 والذي حلّت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث تم إطلاق الإصدار الثامن من التقرير، الذي يقدم تحديثاً سنوياً حول تطورات الاقتصاد الإسلامي في العالم، وذلك في احتفالية أقيمت في مقر بورصة ناسداك دبي. كما يتم إطلاق التقرير في 14 مدينة حول العالم، ولاقى الإطلاق اهتماما كبيراً.

جلسات حوار افتراضية من جهة ثانية قام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بتنظيم مجموعة من جلسات الحوار الافتراضية والتي ناقشت أهم التطورات والتحديات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، حيث تم تنظيم ست جلسات نقاش افتراضية بنجاح، وبدء التخطيط للدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2021.

مبادرة الإطار القانوني والتشريعي

وشهدت مبادرة الإطار القانوني والتشريعي الموحد للتمويل الإسلامي، تطورات مهمة، بعد أن حظيت هذه المبادرة بترحيب محلي وعربي ودولي من جانب المؤسسات المالية، حيث يجري العمل لبحث الشراكة الاستراتيجية المناسبة للعمل على المشروع، وتم اعتماد اللجنة التوجيهية والأعضاء بمشاركة عدة جهات عالمية معنية بقطاع التمويل الإسلامي، والبدء بالمرحلة الثانية منه التي تخص العمل على صياغة أقسام القانون.

وتم إعداد المنصة الإلكترونية للمبادرة، فيما عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاً مطلع نوفمبر الماضي، ويتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى العمل على تشكيل المجلس الاستشاري للمشروع وتطوير استراتيجيته، والانتهاء من المرحلة الثانية.