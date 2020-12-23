شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكندا تؤكدان دعم الاقتصاد الدائري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي جلسة حوارية إماراتية كندية افتراضية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الدائري، تم خلالها تقديم أمثلة عن الريادة الإماراتية الكندية في مجال الاقتصاد الدائري.

ترأس الجلسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبيتر شيفكه، السكرتير البرلماني لوزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وأدارتها أنتونيا غاويل، رئيسة الاقتصاد الدائري والابتكار في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد الزيودي التزام دولة الإمارات بأن تصبح واحدة من بين الاقتصادات الدائرية الأكثر تقدماً في العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى الموقعة على شراكة «تسريع الاقتصاد الدائري» (Scale360) للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تجمع شركاء عالميين لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد دائري من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار.

من جانبه، أكد شيفكه في كلمته على العلاقات الثنائية المتميزة بين كندا ودولة الإمارات، حيث قال: «تتفق كل من كندا ودولة الإمارات على أهمية التعاون الدولي لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.»، كما سلط شيفكه الضوء على جهود الشركات الكندية في تقديم تقنيات نظيفة وفعالة ومبتكرة في السوق لحل المشكلات البيئية.

ودعا شيفكه دولة الإمارات إلى المشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي الدائري 2021، الذي سيعقد في سبتمبر المقبل. وسيجمع هذا المنتدى مجموعة من المتحدثين لإجراء نقاش عالمي وإلقاء نظرة معمقة على الفرص المتاحة في الاقتصاد الدائري في أمريكا الشمالية والعالم. كما سيبحث المنتدى في إجراءات «تغيير اللعبة» والتغيرات المنهجية اللازمة لتسريع الانتقال العالمي إلى الاقتصاد الدائري.

وأكدت غاويل على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد أمراً ضرورياً في تشكيل برامج عمل عالمية وإقليمية ومتخصصة بشكل فعال وكفؤ ومستدام. كما أشادت غاويل بريادة دولة الإمارات وكندا في دفع عجلة تبني الاقتصاد الدائري، مثنية على دولة الإمارات لمبادرتها في إقامة هذا الحوار الثنائي.

وعرض ابراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة في مجموعة «ماجد الفطيم»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، استراتيجية الشركة في مجال الاقتصاد الدائري، لافتاً الى أنه بموجب هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها مؤخراً، ستقوم كافة الشركات المنضوية تحت مجموعة «ماجد الفطيم» بتضمين مبادئ الاقتصاد الدائري في عملياتها التجارية لتقليل الآثار الضارة على البيئة وتوليد مصادر دخل جديدة.

