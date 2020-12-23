«اقتصادية دبي» تطلق تطبيق «إيمباي» لتمويل الرخص التجارية خلال 5 دقائق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” وقّعت اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لخدمات الدفع، بهدف تفعيل تطبيق إيمباي empay الذكي لتمويل الرخص التجارية في غضون 5 دقائق، دون الحاجة لتوفير المستندات الورقية، وذلك من خلال أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي، مع رصيد فوري لمتعاملي اقتصادية دبي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه يتم التسجيل في التطبيق المتميز «إيمباي» عبر تقنية المسح الضوئي للهوية الإماراتية، وفي غضون دقيقتين فقط يتم منح بطاقة رقمية مدعومة من ماستركارد ضمن التطبيق، مع رصيد مالي مضاف لتمكين متعاملي اقتصادية دبي من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

وقد حضر فعاليات توقيع الاتفاقية محمد حسن الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، ومنى القصاب المديرة التنفيذية لشركة الإمارات لخدمات الدفع.

ويأتي إطلاق التطبيق تزامناً مع جهود اقتصادية دبي في سبيل تعزيز بيئة المدفوعات غير النقدية، وتوفير حلول رقمية للمعاملات، تماشياً مع إطلاق حكومة دبي فريق عمل «دبي اللانقدية» الهادف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

كما يتماشى التطبيق المبتكر أيضاً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية (حكومة بلا ورق)، الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق. ويمكن لمختلف فئات متعاملي اقتصادية دبي تحميل تطبيق «إيمباي» عن طريق زيارة متاجر «أبل» و«جوجل» الإلكترونية.



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