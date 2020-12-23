شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل الارتفاع للجلسة الثانية وارتداد قوي لمؤشر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



واصلت مؤشرات الأسهم المحلية حركتها الصعودية للجلسة الثانية على التوالي، وسط ارتفاع قوي في مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.23%، مضيفاً 30.7 نقطة إلى 2511.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.64% أي 32.7 نقطة إلى 5142.3 نقطة.

وتراجعت السيولة في السوقين خلال جلسة الأربعاء، إلى 604 مليون درهم، موزعة ما بين 196 مليون درهم، بتداول 160 مليون سهم في دبي، فيما واصل سوق أبوظبي تسجيل سيولة قوية لكنها دون مستويات الجلسة السابقة لتصل إلى 408.4 مليون درهم، بتداول 102.6 مليون سهم.

واستمرت الأسهم ذات الأوزان الكبيرة في السوقين في دعم المؤشرات العامة، ولاسيما قطاع العقار، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 2.6%، و«الدار» 1.6%، و«إعمار للتطوير» 2.2%.

كما ارتفعت قياديات البنوك وعلى رأسها «الإمارات دبي الوطني» 1.4% إلى 10.6 درهم، و«دبي الإسلامي» 1.5% إلى 4.65 درهم، و«أبوظبي الأول» 0.45% إلى 13.26 درهم. وارتفع «أدنوك للتوزيع» 2.63% إلى 3.9 درهم.

كما ارتفع سهم «بالمز الرياضية» في المنصة الثانية بنسبة 28% إلى 13.2 درهم، بتداول 20 مليون درهم.