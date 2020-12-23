شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير للحكومة في طوكيو أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس «كورونا» المستجد رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.

وجاء في تقريرها عن شهر ديسمبر أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات بفيروس «كورونا»، بينما يتحسن الإنفاق الخاص في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.

ولاحظ تقرير ديسمبر وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية، لكن من الواضح أن تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً بعد أن كان عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل «كورونا».

وبينما شجعت حملة «اذهبْ إلى السفر» وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، فقد تراجعت مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بكورونا أكثر من 200 ألف.

وسوف تعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.

وفي تقرير ديسمبر، رفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، قائلة إنها «تزداد» بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو 2019.

وقال التقرير إن أرباح الشركات آخذة في الانخفاض، «لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام» وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو- سبتمبر، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي».

وجاء في التقرير أن الاستثمار في الأعمال التجارية «يتراجع في الآونة الأخيرة»، والإنتاج الصناعي «ينتعش»، والتوظيف يظهر «حركات مطردة» بينما لا يزال الضعف قائماً.

وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم وتعليق حملة «اذهبْ إلى السفر».

وتوقع التقرير إن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.