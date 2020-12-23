شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى نهاية التعاملات للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2128 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12881 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2933 نقطة.