شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب السعودى اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 225 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 23-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.00 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 226.17 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 49.37 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 71 سنتا، أو ما يوازي 1.4%، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 46.35 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 67 سنتا، أوما يوازي 1.4%. وشهدت أسعار النفط هبوطا بأكثر من 1، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق، بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها وفقا لرويترز، حيث أفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24بنحو 225 ريال بما يعادل 59.95$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 206.25 ريال بما يعادل 54.96$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 196.88 ريال بما يعادل 52.46$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 168.75 ريال بما يعادل 44.97$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.25 ريال بما يعادل 34.97$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 112.50 ريال بما يعادل 29.98$ سعر أوقية الذهببنحو 6,998 ريال بما يعادل 1,865$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,575 ريال بما يعادل 419.70$ سعر كيلو الذهببنحو 225,002 ريال بما يعادل 59,955$