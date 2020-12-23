شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع استنادا على توقف موجة ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، استنادا على توقف موجة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وتظل المكاسب محدودة فى ظل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.65% إلى 1,872.35$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,860.32$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,860.08$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.0% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,906.74$ للأونصة ،وتحت ضغط ارتفاع العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

توقف موجة صعود الدولار ، يأتي فى ظل معنويات المستثمرين التي لا تزال فى المنطقة الإيجابية حتى اللحظة ، بالرغم من مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،والمفاوضات الصعبة حول بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

دعم المعنويات إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، بعد شهور من المحادثات الشاقة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.33 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,167.53 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.