شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 49.37 دولار لبرنت و46.35 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 49.37 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 71 سنتا، أو ما يوازي 1.4%، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 46.35 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 67 سنتا، أوما يوازي 1.4%.

وشهدت أسعار النفط هبوطا بأكثر من 1، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق، بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها وفقا لرويترز، حيث أفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.