شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بنسبة 0.14% بالختام بضغوط هبوط بنك مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% خاسراً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3598.910 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.03 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 473 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.51%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.42%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.19%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.37%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.35%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 348.3 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات، تعيين مجلس الإدارة مسافر أحمد حكيم كعضو مجلس إدارة مؤقت، بحيث يسرى ذلك من تاريخ 21 ديسمبر، إلى حين اجتماع الجمعية العمومية، والذي حدد له تاريخ 23 مارس 2021، وذلك من أجل أن يتم اختيار والموافقة على العضو البديل لملئ المقعد الشاغر والبديل عن سوشيل كومار سرفاستافا.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مسقط للتمويل، تعيين علي بن تقي بن عبد الرسول اللواتي، في منصب أمين السر لمجلس الإدارة، وذلك ابتداءً من 20 ديسمبر الجاري.

فيما أعلنت شركة المطاحن العمانية، استقالة سري جاداجيش رئيس وحدة التدقيق الداخلي بالشركة لأسباب شخصية، وموافقة مجلس الإدارة على قبول استقالته.