شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء.. ويسجل 4.07 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 23-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وسعره فى البنك الأهلى المصرى ثبت عند 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 7.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.41% خاسراً 738.98 نقطة ليصل إلى مستوى 20959.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.80%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.20%.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع .

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.