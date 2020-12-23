"غازبروم" الروسية: جائحة كورونا لن تؤثر على سوق الغاز الطبيعى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت شركة غازبروم الروسية أن جائحة كورونا، التي غيرت ظروف سوق الغاز العالمية، لن تؤثر بشكل كبير على التوقعات طويلة الأجل لهذا السوق المتنامي والمتزايد، وقالت الشركة في بيان -نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، إنه رغم أن جائحة فيروس كورونا أصبحت الحدث الأكثر أهمية في عام 2020 وذلك لتأثيرها التي فرضته على قطاعات كثيرة بمختلف دول العالم وعلى رأسها "سوق الطاقة"، إلا إن تأثير هذه الجائحة على سوق الغاز العالمية كان محدودا للغاية.

وأضاف بيان "غازبروم" -أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي وواحدة من أكبر الشركات في العالم- أن: " أحداث عام 2020، التي غيرت الوضع الحالي لسوق الغاز العالمي، لن يكون لها تأثير كبير على التوقعات طويلة الأجل.. والسبب الرئيسي هو الخصائص الفريدة للغاز الطبيعي كناقل للطاقة، والتي تضمن في الوقت نفسه أمن الطاقة والتنمية المستدامة على نطاق عالمي".



وتابع البيان: "على المدى الطويل سينمو الطلب على الغاز الطبيعي.. ومن المتوقع بحلول عام 2040 أن يزيد استهلاك الغاز في العالم بمقدار 1.3 تريليون متر مكعب، أي سيصل إلى أكثر من 5.3 تريليون متر مكعب".

